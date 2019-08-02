الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين على حدود غزة

2019/08/02 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أصيب

صحفيان فلسطينيان، اليوم الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار صوب المشاركين

في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار الـ69 على حدود قطاع غزة، والتي جاءت تحت

عنوان ”جمعة وادي الحمص“.

وقالت

مصادر فلسطينية إن الصحفيين، أسامة الكحلوت والذي يعمل لصالح مواقع عربية ومحلية،

والصحفي حاتم عمر مصور وكالة ”شينخوا“ الصينية، أصيبا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي

رصاصات صوبهما.

وذكر

الصحفي أسامة الكحلوت أن المخابرات الإسرائيلية هاتفته خلال قيامه بعمله على حدود

قطاع غزة، وهددته قبل أن يطلق قناص إسرائيلي النار على قدميه ويصيبه.

واستنكرت

نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار استهداف الصحفيين، محمّلة الاحتلال المسؤولية

الكاملة عن حياة الصحفيين، كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة

التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم.

كما أصيب الصحفي الفلسطيني إياد حمد، مصور وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، يوم الجمعة، خلال تغطيته لمسيرة في مدينة القدس المحتلة، رفضًا لهدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات الوحدات السكنية في منطقة وادي الحمص جنوب مدينة القدس”.

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