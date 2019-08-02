2019/08/02 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

فاز منتخبنا يوم امس على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الاولى من بطولة غرب اسيا بكرة القدم التي تجري منافساتها في مدينة كربلاء وسجل للعراق مهند عبد الرحيم وحسين علي وسجل اسلام بطران لفلسطين وبذلك تصدر العراق ترتيب المجموعة بست نقاط من فوزين على لبنان وفلسطين، بينما وصل الى اربيل وفدا المنتخبين البحريني والكويتي للمشاركة ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات السعودية والاردن .

بادرت فلسطين بالتسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح اسلام بطران وحاول منتخبنا العودة الى اجواء المباراة من خلال السيطرة على منطقة الوسط لكن اسلوب لعب المدرب السلوفيني كاتانتيش بالهجوم كان ضعيفا فضلا عن الخلل الكبير في الخط الخلفي اذ هددت فلسطين مرمى الحارس جلال حسن اكثر من مرة، وبعد الضغط المستمر تمكن لاعبونا من ادراك التعادل عن طريق ضربة زاوية نفذها حسين علي وسددها على الطائر بقدمه المهاجم مهند عبد الرحيم .

تشكيلة الشوط الثاني شهدت مشاركة المهاجم علاء عباس بديلا عن همام طارق في خطوة من المدرب السلوفيني كاتانيتش لزيادة القوة الهجومية وخطف نقاط المباراة الثلاث وكان منتخبنا يركز على اختراق دفاعات فلسطين من العمق لكن من دون جدوى وبعد اجراء عدد من التبديلات بمشاركة مازن فياض وايمن حسين حصل منتخبنا على ضربة جزاء في الدقيقة 83 نفذها بنجاح حسين علي.

وفي سياق متصل وصل وفدا المنتخبين البحريني والكويتي بكرة القدم الى مدينة اربيل ، من اجل المشاركة في بطولة «آسيا سيل» لاتحاد غرب آسيا.



ضمن المجموعة الثانية وتنطلق مواجهات المجموعة يوم غد الاحد اذ يلتقي البحرين والاردن في المباراة الاولى، بينما سيلاقي السعودية نظيره الكويتي في المباراة الثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـــوطـنـي يجتاز فلسطين ويتصدر مجموعته) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـــوطـنـي يجتاز فلسطين ويتصدر مجموعته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).