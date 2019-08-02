الخبير عبد اللطيف كاظم: ضرورة اختيار الأفضل للمنتخب

2019/08/02 | 23:08

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بغداد/ الصباح

اكد الخبير الكروي عبد اللطيف كاظم ان المباريات المقبلة ستكشف عن جوانب ايجابية وسلبية ليدونها كاتانيتش في دفتر ملاحظاته عن هوية اللاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم خلال مراحل البطولة وبالتالي زيادة عامل الانسجام واكتساب خبرة جديدة للاعبينا ..على اي حال البطولة دولية ودية معتمدة من الفيفا وتفوقنا بها يعني تعديل ترتيبنا وخبرة تضعنا في الذهاب للتصفيات المونديالية بقوة وثقة عاليتين لذلك يجب اختيار الافضل من اللاعبين المحليين وضمهم الى التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني.

واشار كاظم في حديث لـ(الصباح الرياضي) الى ان بطولة اتحاد غرب اسيا 2019 التي تجرى مبارياتها في كربلاء واربيل بدأت ومنتخبنا يخوض افتتاح البطولة مع منتخب لبنان الشقيق في اداء متواضع وبمشاركة مجموعة من اللاعبين الذين دخلوا الامتحان بدرجة نجاح 50‎‎ بالمئة فهذه النتيجة خرجت من خلال الشوط الثاني شوط التبديلات والتي كانت مثمرة ونالت درجة النجاح ..



وخاصة الشوط الاول الذي لم يستطع لاعبونا فرض ايقاع لعبهم من حيث الاداء الحركي والتكتيكي ومفرداته والتحركات الفردية والثنائية خاصة في منطقة التحضير والاقتحام فالحركة عشوائية من لاعبي المنطقة واسلوب اللعب واضح ومكشوف في التسلم والتسليم والربط والاسناد ضعيف جدا مع مهاجم العمق ايمن حسين الذي سلم امره للخط الخلفي اللبناني لعدم وجود ربط واسناد من لاعبي الوسط في الوضع الهجومي اذ ان طريقة اللعب

4 - 1 - 4 - 1 التي لعب بها منتخبنا لم تكن مثاليه من حيث الاداء الفردي والجماعي. مؤكدا ان المرحلة تتطلب الاختيار المناسب لتمثيل المنتخب خلال الادوار الباقية من البطولة وان يتواجد علاء عباس في التشكيلة لاكتساب مزيد من الخبرة ومعه مهاجم ثان وبدرجة انسجام عالية والتركيز على مجموعة تتواجد في التصفيات المونديالية وان يكون المدرب وجهازه الفني على دراية تامة باحتياجات المنتخب من اللاعبين وخاصة الخط الخلفي ومنطقة الوسط المهمة والحيوية.

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