كاتانيتش: العودة أمام فلسطين تدلل على قدرات لاعبينا

2019/08/02 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أثنى مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، على أداء لاعبي الفريق في مباراة اليوم أمام فلسطين، التي انتهت لمصلحة أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي: "الأجواء الحارة والرطبة التي نخوض خلالها المباريات، صعبة جدا وأي لاعب في العالم مهما كانت مكانته يتأثر بمثل هذه الأمور، ومع ذلك فريقنا قدم مباراة كبيرة وحقق عودة مميزة وقلبنا التأخر إلى فوز وهذا يدلل على قدرات لاعبينا".وأوضح: "إبراهيم بايش وحسين علي قدما مباراة كبيرة، واستحق مهند عبد الرحيم أن يكون رجل المباراة، وعدد من اللاعبين طبقوا الواجبات بشكل جيد وهذه نقطة إيجابية تحسب لهم".وبين: "المنتخب العراقي في كل مباراة يطمح لتحقيق الفوز، وبعد انتصارين في البطولة نأمل أن نمضي لبلوغ المباراة النهائية والاستفادة من جميع المواجهات".انتهى

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