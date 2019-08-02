بايش: أداء المنتخب الوطني في تصاعد

2019/08/02 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد لاعب المنتخب الوطني، إبراهيم بايش، أن مستوى الفريق بدأ في التصاعد، وذلك بعد الفوز على فلسطين، بنتيجة 2 ـ 1.

وقال بايش، في تصريح صحفي ان "المنتخب بدأ يستقر تدريجيا، الجميع يعلم أن الفريق لم يحصل على الفرصة الكافية للاستعداد بعد انتهاء الدوري في وقت متأخر".وتابع: "رغم أن الأداء مازال دون المستوى المطلوب لكن الفريق بدأ يتطور نتيجة الاستقرار مع المدرب، وفي المباراة المقبلة سيكون الفريق أفضل".وأوضح أن الفوز مكن الفريق من اعتلاء صدارة المجموعة، والأهم أن الجمهور العراقي الذي أضاف للمباراة الكثير خرج سعيدا بنتيجة الفوز.وتصدر المنتخب العراقي، المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا، بعد فوزه الصعب على فلسطين، اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كربلاء، ضمن الجولة الثانية.انتهى

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