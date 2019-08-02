2019/08/02 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي؟..



اصدر محافظ ميسان علي دواي، الخميس، امرا بالغاء العمل بالموازين الجسرية على الطرق الخارجية في عموم محافظة ميسان.

وقال بيان عن مكتب دواي تلقت (المستقلة) نسخة منه ان دواي هاتف وزير الاسكان والاعمار بخصوص هذا الامر وحصل الاتفاق على الالغاء.

واشار البيان الى ان وزير الاسكان سوف يرسل لجنة من الوزارة لغرض تقييم اداء تلك الموازين والنظر في كافة القضايا التي تتعلق بذلك

يذكر ان اصحاب الشاحنات قد اعلنوا اضرابا بعد تظاهرات استمرت اسبوع من اجل الغاء هذة الميازين التي تفرض عليهم جباية بمبلغ 20الف على كل عجلة حمل الامر الذي تسبب بشحة مواد البناء في المحافظة نتيجة هذا الاضراب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ميسان يقرر الغاء الميازين على الطرق الخارجية في عموم المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ميسان يقرر الغاء الميازين على الطرق الخارجية في عموم المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).