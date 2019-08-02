2019/08/02 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، ابتداء من الرابع من شهر أغسطس الجاري.

وأوردت وكالة تونس للأنباء أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد حالة الطوارئ لشهر في تونس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد حالة الطوارئ لشهر في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).