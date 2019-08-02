أكثر من 30 جراحا ينجحون في فصل توأم

2019/08/02 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكن فريق طبي مكون من 35 جراحا مجريا من فصل فتاتين في عمر الثلاث سنوات من بنغلاديش، كانتا ملتصقتين من الرأس.

وترقد الشقيقتان ربيعة

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