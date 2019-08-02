2019/08/02 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصحاب المولدات المخالفة للتسعيرة تحت طائلة القانون ..شرطة بغداد توضح !

دعت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، المواطنين إلى الإبلاغ عن المولدات

الأهلية المخالفة للتسعيرة المعتمدة.وذكرت القيادة في بيان ، أنه “لمتابعة المولدات المخالفة للتسعيرة

وضمن الضوابط القانونية وحسب التعليمات الصادرة من مجلس محافظة بغداد،

بإمكان المواطنين تقديم شكوى رسمية في مراكز الشرطة للإبلاغ عن

المولدات المخالفة للتسعيرة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق

المخالفين”.وأصدر مجلس محافظة بغداد، في نيسان الماضي، أمراً إدارياً حدد من

خلاله سعر أمبير الكهرباء من المولدات الأهلية للأشهر الخمسة المقبلة،

فيما اوضح أن التجهيز يكون بواقع 12 ساعة يومياً بسعر سبعة آلاف دينار

للأمبير.

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