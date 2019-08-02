2019/08/02 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شؤون الطاقة : الحكومة ستمنح المواطنين قروضاً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الهنين، اليوم

الجمعة، عن توجه الحكومة الاتحادية لبناء الطاقة الشمسية في منازل

المواطنين، لافتا إلى أن هذا التوجه يشمل العدادات الذكية والعزل

الحراري والمكيفات الشمسية الهجينة ، وهو توجها ليس بديلا عن إنشاء

المحطات وتأهيل الموجودة منها.وقال الهنين في تصريح صحفي أن " هناك توجه حكومي لحث المواطنين على

شراء تطبيقات الطاقة الشمسية من خلال قروض مالية غير محددة تمنح لهم

من قبل المصرف العراقي للتجارة TBI فائدة هذه القروض لا تزيد عن 4%"،

مشيراً إلى أن " الطريقة التي سيتم التعامل بها في القروض هي نظام

الحزمة الواحدة والتي تتضمن (الشركة المجهزة، المصرف المقرض، المواطن

صاحب المنزل)، فضلا عن تعزيز ذلك بشبكة الهاتف النقال مع العداد الذكي

smart meter".وتابع، أن " هذا العمل هو عمل مكمل للبرنامج الحكومي حيث يستهدف

الحصول على ٢٠٠٠ ميگاواط من الطاقة الشمسية من خلال منظومة حقول

الخلايا الشمسية، بالإضافة للمنظومات المنزلية".وبين الهنين، أن " نماذج منظومة الطاقة الشمسية في المنزل الواحد سوف

تكون بأربعة مستويات حسب طلب المواطن وحاجته وقدرته وهي في ابعد

الأحوال لن تزيد عن 5000 دولار فقط في اعلى معدل من مستويات

الطاقة".وأضاف، أن" العمل مستمر مع سيمنس الألمانية و جي اي الأمريكية وبقية

الشركات للوصول إلى كهرباء مستقرة في البلاد خلال المرحلة المقبلة

".وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن " التوجه يأتي طبقا لما تم إقراره

من توصيات مقترحة في ندوة (استدامة الطاقة) والحاصلة على موافقة دولة

رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي ".

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