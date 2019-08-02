2019/08/02 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيتباحثون مع الجانب الأمريكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس سوريا الديمقراطية: لن نقبل بـ"منطقة آمنة" يزيد عمقها عن 5 كيلومترات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس سوريا الديمقراطية: لن نقبل بـ"منطقة آمنة" يزيد عمقها عن 5 كيلومترات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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