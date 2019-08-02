أمريكا وروسيا يدخلان “الحرب الباردة” بعد فشل صفقة الصواريخ.. تعرف على التفاصيل

2019/08/02 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يوسف بقار، مراسل قناة الغد من موسكو، إنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنية واشنطن الانسحاب من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، رفع الرئيس الروسي بوتين بدوره مشروع القرار إلى مجلس الدومة بتعليق العمل بهذه المعاهدة بعد التصريحات الأمريكية.

وأضاف بقار، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية، أن الجانب الأمريكي اتهم روسيا بخرق وانتهاك المعاهدة لذلك لجأت الولايات المتحدة إلى الانسحاب من المعاهدة، مشيرًا إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي الأخرى باتت في مهب الريح بعد إنهاء معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأشار مراسل قناة الغد من موسكو، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا الطرفين الروسي والأمريكي إلى تمديد هذه المعاهدة للحفاظ على السلم والأمن العالمي.

يذكر أن روسيا أعلنت انتهاء معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى عقب بدء واشنطن الانسحاب منها في وقت سابق هذا العام.

وفور إعلان موسكو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من المعاهدة، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا.

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