الوطني يجتاز فلسطين ويتصدر مجموعته

2019/08/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

فاز منتخبنا يوم امس على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الاولى من بطولة غرب اسيا بكرة القدم التي تجري منافساتها في مدينة كربلاء وسجل للعراق مهند عبد الرحيم وحسين علي وسجل اسلام بطران لفلسطين وبذلك تصدر العراق ترتيب المجموعة بست نقاط من فوزين على لبنان وفلسطين، بينما وصل الى اربيل وفدا المنتخبين البحريني والكويتي للمشاركة ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات السعودية والاردن .



بادرت فلسطين بالتسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح اسلام بطران وحاول منتخبنا العودة الى اجواء المباراة من خلال السيطرة على منطقة الوسط لكن اسلوب لعب المدرب السلوفيني كاتانتيش بالهجوم كان ضعيفا فضلا عن الخلل الكبير في الخط الخلفي اذ هددت فلسطين مرمى الحارس جلال حسن اكثر من مرة، وبعد الضغط المستمر تمكن لاعبونا من ادراك التعادل عن طريق ضربة زاوية نفذها حسين علي وسددها على الطائر بقدمه المهاجم مهند عبد الرحيم .

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