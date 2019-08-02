العراقيون يستذكرون جريمة الأنفال وإبادة الأيزيديين

2019/08/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

يستذكر العراقيون اليوم السبت 3 آب، الذكرى الخامسة لجرائم إبادة الأيزيديين على يد عصابات "داعش" الإرهابية سنة 2014، وبالتوازي مرت أمس الأول الخميس ذكرى جريمة الأنفال التي نفذها نظام البعث المقبور ضد الإخوة الكرد سنة

1988.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في بيان استذكر فيه جريمة الأنفال: بالغ الحزن والمواساة لشعبنا العراقي ولإخوتنا الكرد على وجه الخصوص بمناسبة الذكرى السنوية للجريمة البشعة التي ارتكبها نظام البعث المجرم بحق مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي.

بدوره، نشر مكتب إنقاذ الايزيديين أمس الجمعة، إحصائيات بعدد المختطفات والمختطفين والضحايا الأيزيديين على يد عصابات "داعش" الإرهابية بمناسبة حلول الذكرى الخامسة للجريمة في 3 آب 2014 واقتحام قضاء سنجار.

وقال مدير مكتب إنقاذ الإيزيديين في إقليم كردستان، حسين قايدي: ان "العدد الكلي للمختطفات والمختطفين الناجين من قبضة "داعش" بلغ حتى الآن (3487) ناجيا، وناجية.

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