البصرة تسجل أعلى حرارة على مستوى العالم

2019/08/02 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة البصرة، أعلى حرارة على مستوى دول العالم.

وكانت درجة الحرارة المسجلة هذا اليوم الجمعة على مستوى العالم كانت في محطة أنواء مطار البصرة الدولي وبلغت {51.2} درجة مئوية.انتهى

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