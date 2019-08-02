اعتقال قيادي بداعش في صلاح الدين

2019/08/02 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال أبو عبدالله الجنابي مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين في عصابات داعش الارهابية.

وقالت المديرية في بيان "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع لواء المشاة 60 من القاء القبض على أحد الارهابيين في مجمع الحمدانية غرب الموصل".وأضاف أن "الإرهابي كان يشغل منصب مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين .وشارك بعدة عمليات إرهابية ضد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".وتابع البيان أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".وعلى مدى الأشهر الماضية، شّنت قوات الأمن العراقية عمليات أمنية واسعة شملت مناطق في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك.انتهى

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