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شاهد بالفيديو.. استمرار وصول الحجاج العراقيين من المدينة المنورة الى مكة المكرمة ليوم 2019/8/2


شاهد بالفيديو.. استمرار وصول الحجاج العراقيين من المدينة المنورة الى مكة المكرمة ليوم 2019/8/2
2019/08/02 | 23:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: YBStCzPvCuI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار وصول الحجاج العراقيين من المدينة المنورة الى مكة المكرمة ليوم 2019/8/2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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