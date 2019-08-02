بحوزة مسافر أجنبي.. الكمارك تضبط أدوية ومواد طبية في مطار البصرة

2019/08/02 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، ضبط أدوية ومواد طبية مخالفة لضوابط الاستيراد، بحوزة مسافر أجنبي في جمرك مطار البصرة الدولي.

وذكرت الهيئة في

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