ترامب:سنطلق سراح الدواعش المحتجزين لدينا الى اوروبا !

2019/08/02 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا ينوز/..قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الجمعة، ان سلطات بلاده ستطلق سراح الدواعش المحتجزين لديهم الى أوروبا اذا لم تستلمهم بلدانهم الاصلية.وقال ترامب، في حديث مع الصحفيين اليوم: “نحتجز الآلاف من مسلحي “داعش”، ونريد أن تأخذهم أوروبا.سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم.إذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى […]

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