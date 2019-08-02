آبل توقف “سيري” بعد تقارير انتهاك الخصوصية

2019/08/02 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرار آبل جاء بعد تقرير بأن موظفي الشركة المكلفين بمراجعة التسجيلات سمعوا بانتظام معلومات سرية ومحادثات خاصة

أعلنت شركة آبل الجمعة أنها علقت برنامجها العالمي حيث قامت بتحليل التسجيلات من المستخدمين الذين يتفاعلون مع المساعد الصوتي “سيري” بعد أن أثيرت بعض مخاوف الخصوصية حول البرنامج.

يأتي القرار في ضوء تقرير من صحيفة غارديان الأسبوع الماضي قال إن موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم المكلفين بمراجعة التسجيلات سمعوا بانتظام معلومات سرية ومحادثات خاصة.

وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان “بينما نجري مراجعة شاملة، فإننا نعلق تقييم سيري على الصعيد العالمي” مضيفة أنه في تحديث البرنامج القادم سيتمكن المستخدمون من إلغاء الاشتراك بالبرنامج.

يسمح سيري (المساعد الصوتي لآبل) بالعمل على أجهزة آيفون الخاصة دون استخدام الأيدي، ويمكنه أن يبعث الرسائل ويجري المكالمات ويفتح تطبيقات متعددة باستخدام الأوامر الصوتية وحدها.

وفي محاولة لإجراء اختبارات الجودة وتحسين استجابات مساعد الصوت، قام الموظفون بتقييم إجابات سيري على استفسارات المستخدمين، وفقًا لما ذكرته الصحيفة التي قالت إنهم بحثوا أيضًا ما إذا كان الرد قد تم عرضه عن طريق الخطأ، دون استفسار متعمد من المستخدم.

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