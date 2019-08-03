منطقة عراقية تتصدر المناطق الاشد حرارة في العالم

2019/08/03 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ متابعةمع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة بالعراق، تصدر مطار البصرة المرتبة الاولى على العالم بأعلى درجات الحرارة في الساعات الاربع والعشرين الماضية، حيث سجل 51.2 مئوية كدرجة حرارة عظمى اليوم الجمعة.وبحسب موقع Eldoradoweather فقد حل مطار المطار البصرة بالمرتبة الاولى في الساعات الماضية، باعلى درجة حرارة في العالم، تليه منطقة متربة الغير مأهولة في الكويت في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 51.1 مئوية.

وكان الراصد الجوي، واثق السلامي، قد توقع الجمعة (2 اب 2019)، موعد انتهاء فصل الصيف في العراق، فيما اشار الى ما ستشهده البلاد خلال شهر "اب" الجاري من تغيرات جوية.وقال السلامي في منشور على حسابه في "فيس بوك"، إن "اخدودا عابرا سيندفع نحو البلاد اعتبارا من يوم غد السبت، وسيسبب تراجع في شدة الاجواء الحارة ويستمر تأثيره لعدة ايام"، مبيناً أن "تأثيره سيكون بالدرجة الاساس على المنطقة الشمالية وشمال المنطقة الوسطى، فيما سيكون تأثيره على مدن الفرات الاوسط والجنوب بشكل ضعيف لذلك تبقى الاجواء حارة نهاراً".وبين أن "درجات الحرارة التي يتوقع تسجيلها نهار غد السبت، تتضمن ما يلي: (البصرة 48، ميسان 48، ذي قار 46، السماوة 45، بادية السماوة 43، واسط 46، بابل 44، الديوانية 45، النجف 44، كربلاء 43، بغداد 43، ديالى 44، الانبار 42، ديالى 44، كركوك 43، السليمانية 40، الموصل 42، اربيل 41، دهوك 40)".ولفت الى إن "الرياح ستكون يوم غد شمالية غربية ساكنة في مدن شمال البلاد وتصل سرعتها الى 20 كم بينما تكون معتدلة الى نشطة في باقي المناطق من الوسط والجنوب وتتراوح بين 20 الى 40 كم وتصل هباتها الى 50 كم في بعض المناطق".واشار الى أن "موعد شروق الشمس ليوم غد في العاصمة بغداد سيكون عند الساعة 5:16 ص، اما موعد غروبها فسيكون عند الساعة 7:00".وتابع: "من المتوقع ان تبدأ السحب بالظهور في اجواء البلاد في النصف الثاني من سبتمبر / ايلول المقبل لتعلن انتهاء مرحلة عسيرة على العراق وانتهاء فصل الصيف رسمياً".واكمل قائلاً: "مناخيا ينتهي فصل الصيف يوم 6 ايلول، بينما من الناحية الفلكية ينتهي يوم 21 ايلول، ودرجات الحرارة خلال الشهر الحالي لاتزال حول المعدل ولاوجود لموجات حر طويلة بشهر اب الجاري والارتفاعات ستكون بين فترة واخرى واغلبها لاتتجاوز اليومين".

بغداد اليوم _ بغداد

توقع الراصد الجوي، واثق السلامي، الجمعة (2 اب 2019)، موعد انتهاء فصل الصيف في العراق، فيما اشار الى ما ستشهده البلاد خلال شهر "اب" الجاري من تغيرات جوية.

وقال السلامي في منشور على حسابه في "فيس بوك"، إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة ظاهرة "الاتجار بالبشر" في العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "المفوضية العليا لحقوق ال

بغداد اليوم _ بابل

أمر محافظ بابل كرار العبادي برفع تجاوزات على أملاك عامة عائدة للمؤسسات البلدية في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، إن الأخير "أمربـرفع الـتجـاوزات عـلى الأمـلاك العـامة العـائدة للمـؤسسات البـلدية فـي

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