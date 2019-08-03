زراعة نينوى الأولى على مستوى العراق

2019/08/03 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحتلت محافظة نينوى، المركز الأول في انتاج وتسويق محصول الشعير العلفي على مستوى محافظات العراق للموسم الزراعي 2019 -2020.

وقال مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا، في تصريح صحفي، أن "نينوى نجحت بتسويق ٧٠٥ الآف طن، من محصول الشعير العلفي، وهذا يدل على نجاح الموسم الزراعي الحالي رغم المعوقات والمصاعب التي واجهت زراعة نينوى".وبين، ان "ازدياد انتاج نينوى من محصولي الحنطة والشعير، من شأنه ان يسهم في تعافي الاقتصاد العام، وتعزيز موقف الامن الغذائي لعموم العراق".من جانبه طالب مجلس محافظة نينوى، يوم الجمعة، وزارة التجارة، بتمديد موعد استلام منتجات مزارعي المحافظة من الحبوب.وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة، عويد الجحيشي، ان "٢٥٠٠ شاحنة محملة بمحاصيل الفلاحين ما تزال متوقفة امام أبواب سايلوهات الحبوب في نينوى، ولم يتم الاستلام منها لغاية الان، بحجة عدم وجود أماكن خزن كافية".وتابع ان "تمديد وزارة التجارة لموعد استلام محاصيل نينوى من شأنه ان يضمن حقوق الفلاح، ويمنع الضرر باقتصاد العراق".انتهى

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