نداء لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق*

2019/08/03 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص النداء:

الى كل ممن يتحمل مسؤولية قيادة هذا البلد، والى كل من لا يبتغي في الأرض علوا ولا فسادا، والى كل من يحب الحرية والتحرر،

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