2019/08/03 | 00:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نص النداء:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق*) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الى كل ممن يتحمل مسؤولية قيادة هذا البلد، والى كل من لا يبتغي في الأرض علوا ولا فسادا، والى كل من يحب الحرية والتحرر،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق*) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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