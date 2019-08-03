"غوغل" تعتزم السماح لمحركات البحث بالتنافس على أندرويد

2019/08/03 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعتزم شركة غوغل، المملوكة لمجموعة ألفابت، السماح لمحركات البحث الأخرى بالتنافس لتكون المحرك الافتراضي على الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في

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