2019/08/03 | 00:30

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القبض على "29" مطلوب بقضايا مختلفة في بابل

الجمعة

02

أب

2019 :

11:59 pm

18

اعلنت قيادة شرطة بابل , اليوم الجمعة ( 2 اب 2019 ) , عن " القاء

القبض على (29) مطلوب للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة , حصلية عمليات

متابعة ومطاردة المطلوبين التي تنفذها قواتها بمختلف الصنوف في كافة

قواطع المسؤولية , ضمن الممارسات اليومية لتنفيذ اوامر القبض الصادرة

من المحاكم المختصة". مشيرة الى , ان " جميع المعتقلين جرت نقلهم الى مراكز للاحتجاز الامني

لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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