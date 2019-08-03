2019/08/03 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديوان الوقف الشيعي يسحب الدعوة القضائية المقامة على الاتحاد العراقي لكرة القدم !

بناءا على الاعتذار الرسمي الذي تقدم به الاتحاد المركزي العراقي لكرة

القدم عن مجريات وفعاليات الاحتفال الذي رافق انطلاق بطولة غرب اسيا

في ملعب كربلاء الدولي وما رافقه من اجواء لم تراع خصوصية المدينة

المقدسة ..



وايمانا منه بالضرورة التي تستلزم تعضيد الجهود الوطنية

وتوظيفها بالشكل الذي يدعم جميع المنجزات الوطنية ومنها الرياضية

والثقافية قرر ديوان الوقف الشيعي سحب الدعوى القانونية التي اقامها

على اتحاد الكرة العراقية لإخلاله بقانون المدن المقدسة وادناه نص

البيان الرسمي لديوان الوقف الشيعي :بعد الاطلاع على الاعتذار الرسمي الصادر من اتحاد الكرة العراقي والذي

يعد خطوة إيجابية في تصحيح الخطأ الذي حصل في كربلاء وضمانا لعدم

تكرار ذلك ..



قرر ديوان الوقف الشيعي ودعما منه للكرة العراقية

وحضورها الدولي ان ينصرف عن إقامة الدعوى ضد اتحاد الكرة متمنيا

للأخوة القائمين على الاتحاد مزيد التوفيق في خدمة الكرة العراقية

والشباب الرياضي بالشكل الذي يؤصل هويتنا العراقية ويحترم خصوصيات

شعبنا العظيم الدينية والأخلاقية ديوان الوقف الشيعي 2/8/2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوان الوقف الشيعي يسحب الدعوة القضائية المقامة على الاتحاد العراقي لكرة القدم !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوان الوقف الشيعي يسحب الدعوة القضائية المقامة على الاتحاد العراقي لكرة القدم !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).