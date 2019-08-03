لبنان يقلب النتيجة امام سوريا في ديربي الشام بكربلاء

2019/08/03 | 00:37

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بغداد اليوم

تمكن المنتخب اللبناني بكرة القدم اليوم السبت من قلب نتيجة تأخره بهدف الى فوز على نظيره السوري، في لقاء جرى على ملعب كربلاء ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى ببطولة غرب آسيا في كربلاء.

الشوط الاول منذ البداية وحتى الدقائق العشرة الاخيرة منه كان لبنانيا في الاستحواذ والضغط على الفريق السوري في ساحة لعبه، واجبر الاخير الى التراجع لغلق المنافذ الدفاعية حيث توالت الفرص اللبنانية وكان بطل الشوط الحارس السوري ابراهيم عالمه، الدقائق العشرة الاخيرة شهدت تنظيم خطوط الفريق السوري وكان لحسين جويد وفارس الخطيب الدور في تهديد المرمى اللبناني، الا ان الشوط انتهى سلبيا بالنتيجة.

بداية الشوط الثاني كانت سورية وهدف التقدم عند الدقيقة 48 بواسطة احمد الدوني ، واستمرت الافضلية السورية بفرص مهدورة حتى الدقيقة 80 وهدف التعادل اللبناني بواسطة نادر مطر، واضاف حسن موني هدفا ثانيا للبنان في الدجقيقة 90، وانتهاء ديربي الشام لبناني 2-1.

وبإنتهاء الجولة الثانية استمرت الصدارة العراقية بـ 6 نقاط، يليه المنتخب اللبناني بـ 3 نقاط وبفارق الاهداف المسجلة مع فلسطين الثالث، فيما لم يجمع اليمن وسوريا اي نقطة.

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