جواد العطار: الحفاظ على المال العام مسؤولية رئيس الوزراء

2019/08/03 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الاستاذ جواد العطار عضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم الجمعة المصادف ٢ / ٨ / ٢٠١٩ ، حول الحديث عن هدر بالمال العام في التعامل مع مستحقات اقليم كردستان ، ومما جاء فيه:

كثر الحديث هذه الايام عن مستحقات الاقليم في الميزانية العامة للدولة وتلكؤ الاخير في تسديد التزاماته النفطية تجاه المركز وقيام وزير المالية بتجاوز اللوائح والقوانين خلافا للاتفاق المبرم.

وأضاف العطار: واذا كانت الكرة في ملعب مجلس النواب باعتباره الأداة الرقابية على اداء السلطة التنفيذية ، واذا كانت اللجان النيابية تحقق والبرلمان يستجوب وزير المالية ويستفسر من وزير النفط فان هذا كله غير كافي لحد اللحظة.

وأشار: ان اي هدر او ضياع للمال العام او استحصال الاقليم لحصة على حساب المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، فانه امر لا يمكن السكوت عليه ويجب اتخاذ اجراء سريع ورادع بحق كل من تسبب بذلك.

وختم العطار تصريحه: بدعوة رئيس مجلس الوزراء الى الحديث عن هذا الموضوع بشفافية وصراحة ووضوح باعتباره المسؤول الحكومي الابرز ، وبخلافه فانه يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اي هدر للمال العام تسبب به هو او حكومته.

المكتب الاعلامي

٢ / ٨ / ٢٠١٩

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