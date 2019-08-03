محطات الوقود داخل الأحياء السكنية.. خطر محدق بالمواطن مع إهمال حكومي متعمد

2019/08/03 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطات الوقود قنابل موقوتة داخل الاحياء السكنية هي مشكلة اخرى تضاف للمشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي اليوم سببها الاهمال وغياب الرقابة الحكومية ،ففي الوقت

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