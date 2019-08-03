بلغارية تنال أكثر نسبة اصوات لادارة صندوق النقد الدولي

2019/08/03 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال مصدر أوروبي إن البلغارية كريستالينا جورجييفا حلت امس الجمعة في المقدمة خلال التصويت لتعيين المرشح الأوروبي لادارة صندوق النقد الدولي،

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