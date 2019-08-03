2019/08/03 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية [8]: نظرة تاريخية[37]# السياسة والوجود: هيدغر والاشتراكية القومية:إنّ قرار هيدغر في شهر أبريل من عام 1933 بشغل منصب الرئيس النازي لجامعة فرايبورغ لهو أحد أقتم وأكثرالفصول إثارةً للجدل في تاريخ الفكر الوجودي.أفعال هيدغر وخياراته تستدعي منّا مقارنةً بعلاقة أفلاطون المشؤومة _قبل ذلك بحوالي 2300 عام_ مع ديونيسوس الأصغر، طاغية سيراكيوزه.على غرار أفلاطون، وضع هيدغر الفلسفة على......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم جركس - الوجودية [8]: نظرة تاريخية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إبراهيم جركس - الوجودية [8]: نظرة تاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).