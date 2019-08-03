2019/08/03 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثامنة : النساء 71- 80(71) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا 1- المعني: احذروا العدوّ ولا تمكنوه منكم فانفروا سرية بعد سرية أو مجتمعين ، ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة المصدر / الكشاف للزمخشري2- السؤال : ما علاقة الاية بما قبلها ؟ هذه الاية تتحدث عن الاستعداد للقتال ، وما قبلها تتحدث عن دخول ثوبان الجن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 8 - الله في القرآن .. مصدر الشر!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ابراهيم الجندي - 8 - الله في القرآن .. مصدر الشر!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).