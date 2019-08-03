ايران: العقوبات الاقتصادية على روسيا “ارهاب اقتصادي”

2019/08/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوصفت إيران، الجمعة، العقوبات الاقتصادية الأميركية الأخيرة التي فرضتها واشنطن على موسكو، بأنها “إرهاب اقتصادي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان نقلته وسائل الاعلام المحلية وتابعته “كلكامش برس”، إن “العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد روسيا بالإرهاب الاقتصادي”.

وأضاف، أن “جنون الأميركيين في الاستخدام المفرط للإرهاب الاقتصادي والعقوبات غير الشرعية والأحادية الجانب التي تفرض على البلدان التي لا توافق واشنطن الرأي وتتصرف وفق أهوائها، يعد حيلة فاشلة من قبل واشنطن، ولن تنجح بالتأثير على روسيا”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن موسكو غير مندهشة من فرض الولايات المتحدة لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قد أعلن اليوم، أن واشنطن فرضت حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو “لم تقدم الضمانات المطلوبة”.

وأفادت صحيفة “بوليتيك” في وقت سابق، نقلا عن مصدرين في الإدارة الأميركية، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وقع مرسوما يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بقضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

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