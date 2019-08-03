2019/08/03 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fxbGvQok-aA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديار المقدسة | في ظل اكتمال عدد الحجاج .. هيئة الحج تستنفر جهودها لخدمتهم) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديار المقدسة | في ظل اكتمال عدد الحجاج .. هيئة الحج تستنفر جهودها لخدمتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).