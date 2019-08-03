2019/08/03 | 01:32

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اعادة مواطن الى ذويه بعد اختطافه بمدة 24 ساعة !

بعد جهود استثنائية كبيرة و بإشراف قائد شرطة النجف الأجهزة الامنية

تعيد مواطن إلى ذوية بعد ٢٤ ساعة من اختطافهبمتابعة من محافظ النجف لؤي الياسري وبإشراف مباشر من قبل قائد

شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر تمكنت الأجهزة الامنية من اعادة

مختطف وقالت المديرية " مساء اليوم تعرض مواطن إلى حالة اختطاف وعلى الفور

انتقل قائد شرطة النجف الى محل الحادث وشكل فريقي عمل الأول للبحث

والثاني للتحقيق وأشرف عليهما بنفسة مكون من شعبة الخطف التابعة

لمكافحة اجرام النجف و شرطة الكوفه ومكافحة اجرام الكوفة وخلية الصقور

الاستخبارية في النجف ومفارز من مركز شرطة ميسان وبعد البحث والتحري

وجمع المعلومات والتحقيق المعمق تم تحديد مكان المختطف وإعادته إلى

ذوية ولامور تحقيقية يتعذر ذكر تفاصيل اكثروقال قائد الشرطة "ان أمن النجف والمواطن النجفي خط أحمر لا يمكن

المساس به باي شكل من الأشكال وأننا سنعمل جاهدين على أداء هذة

الأمانة موجها شكره لفريقي العمل واصفا اياهم بالابطال وأمر بتكريمهم

ودعى جميع المواطنين إلى التعاون مع الاجهزه الأمنية لتفويت الفرصة

على العابثين والزمر الاجرامية "

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