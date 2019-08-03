علاج رائد للصلع

2019/08/03 | 01:42

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أعطت سلطات المملكة المتحدة الضوء الأخضر للعلاج الرائد للصلع، الذي يتضمن تجميد بصيلات الشعر لشخص ما لاستخدامها في وقت لاحق من

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