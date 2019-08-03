2019/08/03 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jxHmxrAPmXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار | الطالب حسن محسن .. قصة نجاح) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار | الطالب حسن محسن .. قصة نجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).