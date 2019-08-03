2019/08/03 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t9zbUfb1Nog

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء نجم الربيعي مع الدكتور نوفل ابو رغيف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة - من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء نجم الربيعي مع الدكتور نوفل ابو رغيف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة - من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).