2019/08/03 | 02:03

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حادثة مروعة في البصرة

السبت

03

أب

2019 :

01:42 am

42

مقتل العائلة في البصرة متكونة من أب وزوجه حامل وطفلين ، التي تم

قتلهم اليوم في البصرة من قبل عشيرة الجاني لا ذنب لها في الموضوع

..وبحسب شريف الشغباني شقيق رب الاسرة الضحيه فأن شقيقهم الاكبر يعمل

ضابط تحقيق أصدر أمرا بألقاء القبض على تاجر مخدرات وتهم اخرى وفق

٤إرهاب ...بعدها قوة امنية من شرطة المحافظة ، قامت بتنفيذ الواجب وحدث اطلاق

نار بين الشرطة وعصابة القاتل ، قتل على اثره تاجر المخدرات المطلوب

..عشيرة المقتول هددت ضابط التحقيق بالقتل واعتبرته المتسبب بموت

ابنهم ، وطلب الضابط من الدولة حمايته لأنه قام بواجبه ، الا

انه لم يجد اذن صاغية ...الغريب في الموضوع ، ان عشيرة المقتول متبرئة منه عشائريا بسند عشائري ، لأنه خارج عن

الطريق والقانون ، الا ان هذه العشيرة رفضت ،في وقت سابق ، التفاهم

عشائريا وأخذ الدية رغم تدخل قيادة الشرطة والجيش وشخصيات معروفه

!!اليوم وفي الصباح الباكر ، هجمت هذه العشيرة على دار شقيق الضابط

الاصغر ( الظاهر في الصورة ) ، حيث اطلقت ٤٥ اطلاقة على الشاب وخمسة

اطلاقات على بطن زوجته الحامل ، وعدة اطلاقات على طفليه الآخرين

....ثم خرجوا بالشارع ، حاملين اسلحتهم ، وهم فرحين يرددون شعارات وأهازيج

النصر وأخذ الثأر !!!

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