2019/08/03 | 02:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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يحتاج جسم الإنسان إلى مواد مختلفة بما فيها عنصر اليود، الذي يساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي بدورها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليود و عواقب نقصه في الجسم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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