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اليود و عواقب نقصه في الجسم


اليود و عواقب نقصه في الجسم
2019/08/03 | 02:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة        

يحتاج جسم الإنسان إلى مواد مختلفة بما فيها عنصر اليود، الذي يساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي بدورها

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