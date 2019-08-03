اليود و عواقب نقصه في الجسم

2019/08/03 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يحتاج جسم الإنسان إلى مواد مختلفة بما فيها عنصر اليود، الذي يساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي بدورها

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