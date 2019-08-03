ابتكار مذهل يقضي على روائح التعرق الكريهة!

2019/08/03 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعاني معظم الناس من مشكلة التعرق خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية في جو شديد الحرارة، ما قد يسبب لهم بعض الإحراج.

ولكن

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