2019/08/03 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن موقف دولة الإمارات والسعودية المشترك تجاه الملف الإيراني يتمثل بتفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، أشار قرقاش إلى أن إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، حيث جرى الاتفاق مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن.

وقال على «تويتر»: «إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني».

وأضاف مغرداً: «مقال الأخ عبدالرحمن الراشد في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي، ولن ينجحوا في مرادهم أبداً، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها».

وقال: «إن أزمة قطر لم ترتبط حصرياً بتوجه سياستها الخارجية، بل بالتدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة».

من جهة أخرى، غرد قرقاش: تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبإدراك واعٍ أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق.

كما قال: «نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث، والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق، ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات والسعودية تتفاديان مواجهة إيران بالعمل السياسي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات والسعودية تتفاديان مواجهة إيران بالعمل السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).