المعتصمون ومعاناتهم.. وغفوة وزيري النفط والتعليم

2019/08/03 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير الفتلاوي

لقد طالت كثيرا معاناة المعتصمين امام وزارتي التعليم والنفط اذ لم يستطع المسؤولين ايجاد فرص عمل للتعين او الوفاء بالوعود حين يتم توافر الدرجات

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