اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية يوقف ميسي 3 أشهر بعد تصريحاته خلال بطولة كوبا أمريكا

2019/08/03 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية إيقاف ميسي، نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، 3 شهور بعد تصريحاته ضد الاتحاد خلال بطولة كوبا أمريكا.

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