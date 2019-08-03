عدم جدوى التركيز على شكليات على حساب أصليات

2019/08/03 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي قاسم

من المحتمل جدا أن يكون ضحايا المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها في صحراء الديوانية من الكرد الفيليين العراقيين الذي أُبيدو أو دُفنوا أحياء

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