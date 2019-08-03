2019/08/03 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث مجموعة مراكش 1984العزاء والمواساة...مناسبة المقال/التعليق: فقدان رفيق من عائلات مجموعتنا، مجموعة مراكش 1984، الرفيق عبد السلام بداوي، أخ رفيقنا في المجموعة أو في المحنة، المعتقل السياسي السابق يوسف بداوي..الرفيق عبد السلام خدم المجموعة وكافة المعتقلين السياسيين والعائلات والقضية...عبد السلام فقيدنا، بل شهيدنا، شهيد قضيتنا، شهيد شعبنا...لنتذكر المناضلين، شهداء ومعتقلين سياسيين......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن أحراث - مجموعة مراكش 1984... العزاء والمواساة...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن أحراث - مجموعة مراكش 1984... العزاء والمواساة...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).