الفرفار العياشي - الديمقراطية والعنف

2019/08/03 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي ثمة سؤال اساسي يمكن طرحه هل الديمقراطية تقصي العنف أم تغذيه ؟ يكشف تاريخ البشرية عن مسارات متعرجة ومعقدة للعنف.فالعنف يرتبط بالوضع البشري وهذا واقع مؤكد.غير أن هذا الواقع أتاح إمكانية بروز تأويلات كثيرة مع أو ضد العنف، فالإنسان حسب فرويد عدواني وشرس ومدمر والحضارة ليس بمقدورها سوى كبح شهوات العنف وليس القضاء عليها، فهذه الشهوات العنيفة تعاود الظهور كلما قامت الجماعة "بإلغاء الزجر" في فت......

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