2019/08/03 | 03:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلال_الربيعي ادناه تعليقي على مقالة الاستاذ د.
محمود يوسف بكير المهمة"في نقد العقل الأيديولوجي"http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=645302 والذي ارتأيت نشره كمقالة قصيرة بسبب طول التعليق نسبيا ولكونه يتعلق ايضا بامور اخرى ذات طبيعة اكثر شمولية.
------- كل الشكر على مقالتك ولغتك الجميلة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - الشيوعية ستكون الجحيم بعينه بدون (رومانسية) شيلر!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محمود يوسف بكير المهمة"في نقد العقل الأيديولوجي"http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=645302 والذي ارتأيت نشره كمقالة قصيرة بسبب طول التعليق نسبيا ولكونه يتعلق ايضا بامور اخرى ذات طبيعة اكثر شمولية.
------- كل الشكر على مقالتك ولغتك الجميلة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - الشيوعية ستكون الجحيم بعينه بدون (رومانسية) شيلر!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - الشيوعية ستكون الجحيم بعينه بدون (رومانسية) شيلر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).