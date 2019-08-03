طلال الربيعي - الشيوعية ستكون الجحيم بعينه بدون (رومانسية) شيلر!

2019/08/03 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ادناه تعليقي على مقالة الاستاذ د.محمود يوسف بكير المهمة"في نقد العقل الأيديولوجي"http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=645302 والذي ارتأيت نشره كمقالة قصيرة بسبب طول التعليق نسبيا ولكونه يتعلق ايضا بامور اخرى ذات طبيعة اكثر شمولية.------- كل الشكر على مقالتك ولغتك الجميلة......

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