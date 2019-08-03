2019/08/03 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: koCGn7I7RQc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ الكربلائي : عندما يكون هناك سلاح خارج الدولة بامكان اصحابه ان يهددوا اصحاب الشركات والمستثمرون) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ الكربلائي : عندما يكون هناك سلاح خارج الدولة بامكان اصحابه ان يهددوا اصحاب الشركات والمستثمرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).