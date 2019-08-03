2019/08/03 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1.الإنكليزية والفرنسية هي لغة للتواصل وليست معيارا للثقافة

2.النوتلا: نوع من الشكولاتة ولا علاقه لها بمدى رقيك في المجتمع

3.البيتزا والبرغر: وجبات طعام خفيفه لسد الجوع وأكلها

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